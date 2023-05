Cmentarny złodziej z zarzutami. Odzyskane elementy z nagrobka sądeckiego bohatera zostały dziś przekazane rodzinie Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sądeccy policjanci szybko ustalili złodzieja, który z nagrobka Romana Stramki, bohaterskiego kuriera Armii Krajowej, ukradł pamiątkową tablicę i figurę orła. Już następnego dnia po zgłoszeniu kradzieży 38-latek został zatrzymany, a skradzione mienie odzyskane. Dzisiaj (16 maja br.) Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu przekazał rodzinie odzyskane elementy nagrobka.

14 maja br. sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu w ostatnich dniach doszło do kradzieży. Z pomnika Romana Stramki – bohaterskiego kuriera Armii Krajowej, odznaczonego Orderem Wojennym Virtuti Militari, złodziej zabrał mosiężną tablicę i figurę orła. Policjanci natychmiast podjęli szereg czynności, by odzyskać skradzione mienie i ustalić sprawcę tego przestępstwa, m.in. sprawdzili zapis kamer monitoringu oraz miejsca, w których mógł spieniężyć swój łup. W jednym z punktów skupu złomu funkcjonariusze odnaleźli pamiątkową tablicę i figurę orła, w efekcie szybko trafili na trop złodzieja. Kilka godzin później 38-letni mieszaniec powiatu nowosądeckiego został zatrzymany i przewieziony do komendy. Po nocy w policyjnej celi usłyszał zarzut ograbienia grobu, za co grozi do 8 lat więzienia. Dla podejrzanego kara może być jednak wyższa, ponieważ działał w warunkach recydywy – był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Dzisiaj, tj. 16 maja br., Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. dr. Krzysztof Dymura w obecności swojego zastępcy ds. kryminalnych, nadkom. Zbigniewa Zachera, spotkał się z rodziną Romana Stramki, by przekazać odzyskane przez policjantów mosiężne elementy nagrobka zmarłego. „Podjęliśmy skuteczne działania, żeby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa, ale przede wszystkim odzyskać skradzione elementy nagrobka. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mają one nie tylko wartość materialną, ale także historyczną, dlatego nas również ten haniebny czyn bardzo zbulwersował. Sprawca został zatrzymany i poniesie konsekwencje” - powiedział Komendant.

Rodzina Romana Stramki na ręce szefa sądeckich policjantów przekazała serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w odzyskaniu skradzionych elementów nagrobka. „Dziękujemy sądeckim policjantom za szybką reakcję. Baliśmy się, że już ich nie odzyskamy... To jest naprawdę duży sukces, żeby w tak krótkim czasie odzyskać ważne dla nas i dla naszej rodziny mienie” – podkreślała żona Romana Stramki.